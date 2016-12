Manchester United, pazza idea: Cavani per Rooney

12:34 - Uno scambio tra colossi: il Manchester United ci sta pensando. E' del Daily Mail l'indiscrezione riguardante lo scambio tra i Red Devils e il PSG, con Cavani destinato allo United in cambio di Wayne Rooney. Il motivo sarebbe che Van Gaal non vede bene l'inglese nel suo 3-4-3. Cavani, dal canto suo, è deluso dalla sua esperienza francese, oscurato da Ibrahimovic. I presupposti per lo scambio, quindi, ci sono. Futuro in premier per l'uruguaiano?

Tramite il suo agente, l'ex Napoli ha fatto più volte capire di voler lasciare Parigi per andare a giocare in Premier League. In più quando Van Persie sembrava sul punto di lasciare il Manchester United, lui era il principale indiziato a sostituirlo. Ora, con Van Gaal, sono cambiate alcune cose. Van Persie è sicuro del posto, al contrario di Rooney. Il desiderio di rinascita dei Red Devils e quello di lasciare la "prigione dorata" parigina di Cavani sono due strade parallele. Chissà se arriveranno ad incrociarsi?