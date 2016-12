Manchester United, c'è l'offerta per Guarin

23:32 - Inter e Guarin sempre più lontani. Dopo che a gennaio il colombiano era stato a un passo dalla Juventus, un nuovo club è piombato su di lui. Secondo i media inglesi il Manchester United di Louis Van Gaal si siano decisi a puntare sul centrocampista. Il rifiuto di Tony Kroos, primo obiettivo, è alla base della mossa dei "Red Devils", pronti ad offrire una cifra tra i 15 e i 18 milioni di euro. Per la rinascita lo United punta sul colombiano.

Non è una bella notizia per la Juventus che, dopo essere stata vicinissima al centrocampista nella sessione invernale del mercato, si era avvicinata di nuovo per un trasferimento estivo del giocatore interista. L'offerta del Manchester United, però, è esattamente rispondente alla richiesta del club milanese. Difficile dire di no se queste voci dovessero trovare conferma. Lui intanto è in Brasile, dove gioca il primo Mondiale della carriera con la sua Colombia. Ha altro per la testa, ma al ritorno dovrà prendere una decisione. Difficile che sarà ancora nerazzurro il suo futuro.