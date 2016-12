Manchester United: anche la Juventus su Van Persie

17:09 - L'amore tra Van Persie e il Manchester United non è mai sbocciato pienamente. L'attaccante olandese, autore di 44 reti in 70 incontri, potrebbe lasciare il club a fine campionato. David Moyes sarebbe pronto a rivoluzionare la squadra partendo proprio dalla cessione dell'ex Arsenal. Numerose le squadre interessate al talento olandese: tra queste anche la Juventus di Antonio Conte, ma in pole position restano sempre il Chelsea e il Monaco.

Lo scoglio maggiore sembra rappresentato dall'ingaggio: allo United, l'olandese guadagna 7,8 milioni netti all'anno, troppi per le casse bianconere. Qualora decidesse di abbassarsi lo stipendio, Van Persie sarebbe senza dubbio il nome giusto per andare a completare un attacco composto già da grandi calciatori del calibro di Tevez, Llorente e Osvaldo.



L'annus horribilis dei Red Devils costringe Moyes a richiedere una cifra di 18/20 milioni per il cartellino, a dispetto dei 28 coi quali è stato acquistato dall'Arsenal nell'estate del 2012. In pole position, quindi, ci sarebbero al momento club dalla grande potenza economica del calibro di Chelsea e Monaco. Il club del Principato, inoltre, potrebbe tornare pesantemente sul mercato qualora Falcao decidesse di andarsene. Van Persie sarebbe dunque il nome giusto per ripartire.