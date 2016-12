Manchester United all'assalto di Vidal: 63 milioni più Nani

13:39 - La Juventus è avvisata: il Manchester United è intenzionato a fare sul serio per arrivare ad Arturo Vidal e sembra deciso ad accontentare le esose richieste del club bianconero. Questo almeno stando a quanto riportato in prima pagina dal Daily Star secondo cui i Red Devils avrebbero pronta un'offerta da 50 milioni di sterline più il cartellino di Nani, giocatore gradito a Conte, valutato 12 milioni. Cifre difficili da ignorare.

L'arrivo costosissimo di Ander Herrera non sarà l'unico per il centrocampo dello United dopo la stagione disastrosa vissuta con Moyes alla guida. Non è una novità il fatto che Van Gaal voglia ristrutturare il reparto con volti nuovi di cui l'ex Athletic Bilbao è solo il precursore. Il tecnico olandese vorrebbe De Jong dal Milan, ma il vero obiettivo è proprio il cileno della Juventus anche a costo di fare follie. Certo per racimolare parte dei 50 milioni di sterline necessarie all'operazione il Manchester prima dovrà vendere. Detto di Nani che verrebbe inserito come contropartita tecnica nell'affare coi bianconeri, un buon gruzzoletto potrebbe essere ricavato dalle cessioni di Marouane Fellaini, che piace alla Fiorentina, e del Chicharito Hernandez.