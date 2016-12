Livorno, Spinelli esonera Di Carlo: torna Nicola 

22:12 - La quinta sconfitta nelle ultime sei partite è stata fatale per Domenico Di Carlo: dopo il ko contro il Milan, il presidente del Livorno Aldo Spinelli ha infatti deciso di esonerare il tecnico amaranto e richiamare Davide Nicola. "La Società - recita il comunicato del club - rivolge a mister Di Carlo i ringraziamenti per l’impegno, la professionalità e la dedizione profusi". Per Nicola, ora, l'impresa quasi miracolosa di salvare il Livorno.