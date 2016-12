Liverpool, budget di 190 milioni per soffiare Pogba o Vidal alla Juventus

13:24 - I tifosi del Liverpool rumoreggiano per un calciomercato nettamente inferiore ai rivali e a farne le spese potrebbe essere la Juventus. Per accontentare i fan dei Reds, Brendan Rodgers è pronto a fare spesa in Italia con un budget di poco inferiore a 190 milioni di euro. Nel mirino ci sono Arturo Vidal e Paul Pogba, oltre al tedesco del Borussia Dortmund Marco Reus. Uno dei tre, assicurano dall'Inghilterra, sarà del Liverpool.

Il maxi budget a disposizione del manager ex Swansea comprende anche gli acquisti, ormai praticamente definiti, di Loic Remy, Dejan Lovren e del centravanti belga rivelazione al Mondiale Divock Origi. Dopo Chelsea e Manchester United, già dati molto vicini ai due gioielli della Juventus, un'altra big della Premier league si prepara a spendere milioni di sterline nel campionato italiano mettendo sul piatto budget neanche lontanamente immaginabili per un club di serie A.