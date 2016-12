Livaja saluta l'Italia dopo gli insulti: "Vi amo tutti" 

12:25 - Dopo gli insulti e le polemiche, ecco le parole d'amore. Il giorno seguente al suo passaggio al Rubin Kazan, per 6 milioni di euro, Marko Livaja ha voluto salutare l'Italia con un messaggio di pace lasciato su Facebook. "Grazie Atalanta e Inter, I love you fans. Ora una nuova esperienza in Russia", ha scritto l'attaccante croato, il cui cartellino era in comproprietà con i due club nerazzurri.

Livaja aveva lasciato Bergamo già a Pasqua, dopo uno scontro verbale con i tifosi. Prima in campo, al momento della sostituzione, e poi sul social network. Agli insulti aveva risposto con un "italiani di m...". Si era poi scusato, ma ormai il danno era fatto e il divorzio era subito apparso inevitabile.