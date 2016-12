Leonardo è pronto a tornare al Psg

21:26 - Da un ritorno all'altro: niente Inter, ma ancora Psg per Leonardo. Il brasiliano, che a luglio scorso si era dimesso dal ruolo di ds in polemica con la maxi-squalifica di 14 mesi drecretata dalla federazione francese, è pronto a tornare ora che è stato scagionato da il Consiglio di Stato. Come rivela La Gazzetta dello Sport, i rapporti con il presidente Nasser Al Khelaifi sono rimasti ottimi e quindi l'ex Milan è pronto a riprendersi il suo posto.

La prossima settimana è previsto un incontro tra il presidente del Psg e Leonardo per definire i dettagli del secondo mandato.