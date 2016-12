Leonardi gela Roma e Milan: "Parolo? Niente prestito"

17:06 - Doccia fredda per Roma e Milan nella corsa al centrocampista del Parma, Marco Parolo. Durante la conferenza stampa organizzata dalla società emiliana, il dg Pietro Leonardi ha infatti frenata sulla possibile partenza del centrocampista: "Continuano a chiedermelo in prestito - ha ammesso Leonardi -, ma lui in prestito non va via. A oggi quindi non c'è nulla di realmente importante e impostato". Decisiva la volontà del giocatore.

Poco di nuovo, insomma, e nulla di positivo per le strategie di mercato al risparmo di Milan e Roma. Chi vorrà Parolo già a gennaio dovrà proporre un'offerta economica adeguata al Parma, ma soprattutto dovrà essere convinta dell'investimento, tesserando il giocatore a titolo definitivo. Questa, infatti, è - secondo quanto raccolto da SportMediaset - anche la volontà dello stesso Parolo. Rientrato da poco nel giro della Nazionale di Prandelli grazie a un grande girone d'andata, la speranza mondiale è ancora accesa. Per coltivarla però deve giocare e un eventuale trasferimento in prestito, con un elevato rischio di fare panchina in una big per i meccanismi controversi del mercato, potrebbe non essere una strategia adeguata al momento. Da questo il fronte comune col Parma: la cessione si discute, ma solo a titolo definitivo.