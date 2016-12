Lega Pro, l'ex Fiorentina Luis Oliveira allenerà la Pro Patria 

11:35 - Il volo del "Falco" Luis Oliveira riprende da Busto Arsizio, precisamente dalla panchina della Pro Patria. Lulù, ex attaccante di Cagliari e Fiorentina, è il nuovo allenatore della squadra lombarda che milita in Lega Pro Prima divisione. Dopo l'esperienza sulla panchina del Muravera (Eccellenza sarda) coronata da una Coppa Italia e dal premio come miglior allenatore dei campionati dilettantistici italiani nel 2013, Lulù è pronto al grande salto.

"Ho fame e vogliamo dimostrare ai tifosi e alla città che vogliamo fare qualcosa di importante" ha dichiarato Oliveira nella sua prima conferenza stampa tenuta insieme al proprietario Pietro Vavassori e al ds Filippo Antonelli. Nato e cresciuto in Brasile, Oliveira è arrivato giovanissimo all'Anderlecht e qualche anno dopo ha ottenuto il passaporto belga. Nel 1992 è stato acquistato dal Cagliari, dove ha giocato 121 partite segnando 42 gol. Nel 1994, nonostante le perplessità di Mazzone sul suo look (definito "da circo"), ha trascinato i sardi fino alla semifinale di Coppa Uefa, persa contro l'Inter che ha poi battuto il Salisburgo in finale. Dal 1996 al 1999 ha giocato al fianco di Batistuta nella Fiorentina, prima del ritorno al Cagliari e del passaggio a Bologna e Como. Oliveira ha concluso la carriera da calciatore nel Muravera (2011) prima di sedersi sulla panchina della squadra sarda.