Lazio, Reja: "Hernanes? Non so niente, col presidente non ne abbiamo parlato"

10:15 - Dopo la sconfitta in Coppa Italia, inevitabili per Reja le domande su Hernanes, rimasto in panchina. "Non so niente, ho visto il presidente e non ne abbiamo parlato - ha detto il tecnico della Lazio - Non vedo l'ora che finisca questo mercato, disturba gli allenamenti. Veti sulla cessione? Le strategie economiche le fa la società, io posso dare un parere dal punto di vista tecnico". Reja conferma l'arrivo di Postiga: "C'è l'accordo".

Poi qualche battuta anche sul match perso con il Napoli: "Mi sono incavolato a fine partita, perché il Napoli stasera sembrava alla nostra portata. Mi sarebbe piaciuto giocarla al completo, questa partita. Abbiamo dovuto far fronte a una serie di infortuni, sia prima che durante il match. C'erano in campo molti giovani, che devono crescere e imparare. Abbiamo fatto il possibile".



Poi su Marchetti e gli obiettivi della Lazio a questo punto della stagione: "Marchetti ha avuto problemi di salute - ha concluso Reja - il titolare è lui e, quando sarà a posto, tornerà fra i pali. Abbiamo due obiettivi: l'Europa league e risalire posizioni in campionato".