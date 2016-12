Lazio: per la panchina Allegri o Donadoni

19:11 - Roberto Donadoni e Massimiliano Allegri. Sono loro due a giocarsi la panchina della Lazio, visto che il divorzio con Reja appare imminente e la squadra, con ogni probabilità, verrà affidata a uno dei due allenatori. L'attuale tecnico del Parma, dopo le dimissioni di Ghirardi, è sempre più lontano dagli emiliani ed è già stato contattato da Lotito, che però ha nel mirino anche l'ex mister del Milan, con cui i colloqui sono già stati avviati.

L'addio di Ghirardi, a Parma, avrà come prima conseguenza un budget decisamente limitato per la stagione 2014/2015. Ecco perché alcuni giocatori potrebbero essere ceduti e anche Donadoni sembra intenzionato a valutare le lusinghe di altri club. La Lazio si è già mossa, con il presidente Lotito che ha contattato il tecnico emiliano in attesa di capire come andrà finire con Allegri, da tempo nel mirino dei biancocelesti.



L'ex tecnico del Milan, attratto dal progetto di Lotito, ci sta pensando seriamente come confermato da Giovanni Galeone, in passato allenatore dello stesso Allegri con cui il rapporto è poi proseguito nel corso degli anni: "Ho visto con Italia-Lussemburgo a Perugia con Massimiliano - ha rivelato Galeone a Radio Kiss Kiss Napoli -.Abbiamo parlato della Lazio e mentre altre volte Allegri mi ha subito confessato che le proposte ricevute non gli interessavano, questa volta ho visto un atteggiamento diverso da parte sua. Ha speso parole importanti nei confronti di Lotito e del progetto biancoceleste per la prossima stagione. E Parolo e Basta sono due ottimi giocatori...".