Lazio, nuovo tentativo per Quagliarella: pronti 7 milioni

15:32 - Il domino di mercato, bloccatosi ieri con la rottura della trattativa per lo scambio Vucinic-Guarin, torna a coinvolgere la Lazio. I biancocelesti sono infatti piombati di nuovo su Fabio Quagliarella: non è un mistero che Conte preferisca lasciar partire il montenegrino, ma la Lazio continua a premere per l'attaccante di Castellammare di Stabia. Pronta una nuova offerta di circa 7 milioni, il problema resta il pesante ingaggio.

Quagliarella percepisce infatti 2 milioni di euro più premi, cifra che la Lazio non è in grado di pareggiare. L'occasione per riallacciare i contatti arriverà già con il prossimo turno di campionato, che vedrà la squadra di Reja impegnata proprio contro la Juventus.



Intanto dalla Croazia arrivano conferme in merito alla trattativa per acquistare già a gennaio il centrocampista classe '95 Mario Pasalic. L'Hajduk Spalato chiede 3 milioni ma si è detto disturbato che l'affare sia stato scoperto: nei prossimi giorni potrebbe arrivare la svolta definitiva. Non trovano fondamento, almeno per ora, le voci di un possibile scambio alla pari con l'Inter Hernanes-Guarin: per il brasiliano Lotito chiede solo soldi.