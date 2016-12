Lazio, nessun accordo con Petkovic

23:21 - Il tanto atteso incontro tra Petkovic e Lotito non c'è stato. Il presidente della Lazio non ha infatti voluto sedersi allo stesso tavolo col suo ormai ex allenatore. Il summit di Villa San Sebastiano, residenza del patron biancoceleste, è durato tre ore e mezza e c'erano solo i suoi avvocati. Il tecnico bosniaco, accompagnato dal suo legale e da Manicone, non ha però trovato un accordo con la controparte. Sabato mattina è previsto un nuovo incontro.

Con ogni probabilità sarà quello decisivo, quello della fumata bianca, visto che la Lazio in tarda mattinata dovrà depositare il nuovo contratto di Reja al Settore Tecnico. Poi, infatti, si chiude e contro l'Inter si rischia di mandare in panchina Alberto Bollini, attuale mister della Primavera.

Tornando all'incontro, Petkovic si è presentato col contratto firmato il 23 dicembre con la federcalcio svizzera per allenare dal 1° luglio 2014 la nazionale elvetica. Escluse le dimissioni del tecnico, si profilano tre opzioni: l'esonero secco, col pagamento dei 600mila euro lordi che spettano a Petkovic e al suo staff, oppure il licenziamento per giusta causa, come paventato nei giorni scorsi, che porterebbe a una battaglia legale dagli esiti molto incerti. In realtà si sta lavorando per una terza possibilità, ispirata dal buon senso, ma che ancora non ha portato all'intesa: un accordo che porti a una risoluzione consensuale del contratto. Come detto, l'unica cosa certa è che non c'è più molto tempo da perdere, perché senza una soluzione in tempi brevi, Edy Reja non può essere tesserato e quindi non potrebbe andare in panchina lunedì contro l'Inter.