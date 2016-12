Lazio, Miroslav Klose rinnova il contratto 

16:36 - Miro Klose rimarrà alla Lazio per altri due anni. L'attaccante tedesco, infatti, ha rinnovato il contratto in scadenza nel 2014. Il nuovo accordo è valido per un anno con opzione per il secondo. L'attaccante guadagnerà circa 2,5 milioni di euro a stagione. E' stato lo stesso Klose ad annunciarlo in collegamento su 'Lazio Style Radio': "Ho avuto tante proposte ma ho deciso di proseguire qui perché mi sento parte del progetto".

Klose, nella Capitale dal 2011, è reduce da una stagione molto tribolata. In avvio è stato rallentato da un'operazione al piede, poi da un problema alla spalla: in mezzo a una catena impressionante di infortuni, è comunque riuscito a collezionare 7 gol in campionato e 1 in Europa League. "Sono molto contento di proseguire l'avventura con la Lazio" ha spiegato il giocatore dopo l'annuncio.