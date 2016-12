Lazio, Lotito: "Parolo decida ora cosa fare"

17:55 - Lazio e Parma hanno già un accordo, manca il sì del giocatore. Marco Parolo, reduce dall'esperienza in azzurro al Mondiale, tiene con il fiato sospeso Claudio Lotito e tutti i tifosi biancocelesti. E così il presidente gli lancia un ultimatum: "Tra società abbiamo raggiunto l'accordo, adesso non resta che aspettare il giocatore che deve dire ora cosa fare". A Parolo è stato offerto un quadriennale da oltre 1 milione a stagione.

I due club hanno chiuso sulla base di 5,5 milioni di euro, più 1,5 milioni legati ai bonus. L'azzurro, però, rientrato oggi in Italia, deve decidere se accettare la corte di Lotito o proseguire la sua carriera a Parma (o magari in altre piazze). Nel corso dell'intervista rilasciata da Lotito a 'L'aria che tira' su La7, il patron biancoceleste ha parlato anche di temi a lui cari: "Oggi la Lazio, e non era affatto così quando l'ho presa in mano e salvata dal rischio crac, è una delle quattro squadre in serie A che esce in utile e ha avuto risultati sportivi. E ho messo in campo iniziative di cambiamento".