Lazio, Lotito: "Candreva non si muove"

11:38 - Antonio Candreva è già uno dei nomi caldi di questo calciomercato. Il centrocampista offensivo della Lazio, in comproprietà con l'Udinese, è attualmente in ritiro con la Nazionale e praticamente certo di andare ai Mondiali, ma i rumors su un suo possibile trasferimento al Napoli o addirittura al Paris Saint Germain non si placano. Ci ha pensato il presidente Claudio Lotito a blindare il suo gioiello: "Candreva non si muove dalla Lazio".

In un'intervista a Radio Kiss Kiss Lotito ha parlato in particolar modo della presunta trattativa col Napoli: "Onestamente, non ne so proprio nulla. Anzi, è un'ipotesi che voglio smentire categoricamente. Non ho sentito il presidente del club partenopeo Aurelio De Laurentiis e, quando è successo, o quando ci siamo incrociati in Lega, non abbiamo mai parlato della possibilità che il nostro calciatore possa vestire la maglia del Napoli la prossima stagione".

Per quanto riguarda il PSG, il club parigino considera Candreva la prima alternativa ad Hazard del Chelsea anche se pare improbabile il ventilato inserimento nell'affare di Javier Pastore, a causa dell'elevato ingaggio del Flaco.