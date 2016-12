Lazio, Lotito annuncia Parolo: "E' nostro"

21:22 - E' stato Claudio Lotito ad annunciarlo: Marco Parolo è un nuovo giocatore della Lazio. "E' nostro, adesso cercheremo un difensore", ha detto. Come anticipato da Sport Mediaset, il centrocampista ha infatti trovato l'intesa col club biancoceleste e ha raggiunto Roma per firmare il contratto che lo legherà per i prossimi cinque anni ai capitolini. Al Parma, che già da tempo aveva l'intesa con la Lazio, andranno 5,5 milioni di euro più bonus.



Accompagnato dall'agente Filippo Cavadini, Parolo è sbarcato a Roma alle 15:10 e si è subito diretto a Formello, dove è stato accolto dal d.s. della Lazio Igli Tare, per porre la sua firma su un contratto di 5 anni.

LOTITO: "MANTENGO LE PROMESSE"

"E' stato chiuso il contratto con Parolo che verrà depositato formalmente dopo le visite mediche. Dopo il riscatto di Candreva e l'acquisto di Basta e l'acquisizione di Filip Djordjevic, ecco che un altro tassello del mosaico si compone. Io mantengo le promesse", ha annunciato il presidente della Lazio, Claudio Lotito, commentando l'acquisizione dal Parma del centrocampista. "Da più di una settimana lo andiamo dicendo e mi sembra chiaro che non si tratta della politica degli annunci, ma dei fatti concreti. E come molti anni fa, quando promisi di risanare la Lazio, e mantenni fede, oggi dico: saremo di nuovo forti - ha aggiunto il patron in una nota -. Siamo intenzionati a potenziare la squadra". Ma il mercato biancoceleste non è chiuso: "La prossima tappa riguarderà la difesa - ha concluso Lotito - . Mi auguro che commentatori e tifosi ne prendano atto con soddisfazione, abbandonando atteggiamenti di pregiudizio: la Lazio ha bisogno del supporto e dell'affetto dei suoi tifosi".