Lazio, idea Pioli: "Non posso e non voglio dire nulla"

15:35 - In attesa di capire come andrà a risolversi la situazione di Edy Reja con la Lazio, intorno alla panchina della società biancoceleste cominciano a rincorrersi i primi nomi. Oltre a Simone Inzaghi, attuale tecnico della Primavera, il tecnico più caldo è Stefano Pioli. "Non posso e non voglio dire nulla - ha risposto l'ex Bologna interpellato sulla possibilità -. Aspettiamo e vediamo la prossima settimana cosa succederà".

Quel che è certo è che il futuro di Edy Reja in biancoceleste è sempre più a rischio, nonostante la conferma di qualche settimana fa. Contattato da Radio Manà Sport, Pioli non ha confermato l'interesse della Lazio, ma nemmeno smentito: "Aspettiamo e vediamo, non posso e non voglio dire nulla. In questo momento il silenzio è la miglior cosa".