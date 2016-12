Lazio, fatta per De Vrij: arriva dal Feyenoord

10:58 - La Lazio si consola con De Vrij. Dopo aver perso Astori al fotofinish, il club biancoceleste ha chiuso per il giovane difensore centrale dell'Olanda. Al Feyenoord andranno 8,5 milioni di euro (bonus compresi). Il giocatore è una rivelazione del Mondiale. Martedì visite mediche e firma di un quinquennale. Battuta concorrenza di Dortmund e United. "Benvenuto a De Vrij, miglior difensore Brasile 2014", ha twittato la Lazio".



Gran colpo per Lotito, che così cancella l'amarezza per aver perso Astori (approdato ai cugini della Roma). De Vrij ha mostrato le sue grandi potenzialità in Brasile, dove è stato un punto fermo - nonostante i soli 22 anni - della nazionale di Van Gaal. Il giocatore guadagnerà circa 1,3 milioni a stagione.

Stasera in aeroporto e domani visite mediche. Benvenuto a @Stefandevrij miglior difensore Brasile 2014!#sslazio

— SS Lazio (@officialsslazio) 28 Luglio 2014