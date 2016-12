Lazio, attenta: l'Aston Villa su Klose

10:07 - L'Aston Villa prepara un secondo raid in casa Lazio. Secondo quanto riporta oggi il portale inglese SportsDirect News, il tecnico dei Villans Paul Lambert ha messo nel mirino Miroslav Klose. La squadra di Birmingham ha bisogno di un attaccante dopo il brutto infortunio capitato la scorsa settimana a Libor Kozak, arrivato in estate proprio dai biancocelesti, e sta pensando al tedesco, in scadenza con il club di Lotito.

Ormai sembra chiaro che la Lazio non ha intenzione di rinnovare con Klose, che negli ultimi mesi ha lasciato intendere di voler scegliere con calma l'ultima squadra della sua carriera. Secondo la stampa inglese l'Aston Villa è pronto a fare un'offerta a Lotito per avere subito il tedesco. A quel punto però la Lazio dovrebbe cercare una prima punta che fornisca le stesse garanzie realizzative: Matri è ormai destinato alla Fiorentina, staremo a vedere quali potranno essere i target di Tare.