Lampard-Manchester City: ora è ufficiale

11:45 - Era ormai certo, ma adesso c'è l'ufficialità. Frank Lampard, in attesa di iniziare a giocare in MLS nel New York City, sarà per sei mesi un giocatore del Manchester City. L'ex capitano del Chelsea ha detto: "E' un nuovo capitolo della mia carriera e sono entusiasta. E' una grande occasione per giocare ancora ad alti livelli e presentarmi in buone condizioni per il New York City a gennaio". L'inglese indosserà il numero 18. Sfida al "suo" Chelsea.

La notizia era comunque ormai sicura dopo le parole dell'allenatore Manuel Pellegrini in conferenza stampa al termine dell'ultimo match di Guinness Cup dei Citizens. Solo sei mesi di Premier League, ma tanto è bastato per inimicarsi i suoi vecchi tifosi. Loro non l'hanno presa benissimo.