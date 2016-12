Lampard lascia il Chelsea, futuro negli Usa

10:28 - Si conclude dopo 13 anni, 648 partite, 211 gol - recordman nella storia del club -, 3 Premier League e 4 FA Cup, una Champions e una Europa League, l'avventura di Frank Lampard con la maglia del Chelsea. Il centrocampista, in scadenza di contratto con i Blues, ha annunciato l'addio con un comunicato diffuso dai media inglesi. "Questo club è diventato parte della mia vita. Devo ringraziare Ken Bates che mi ha voluto al Chelsea, Roman Abramovich che ha salvato la squadra e l'ha portata ad altissimi livelli, tutti i manager e allenatori che mi hanno aiutato a migliorare e mi hanno permesso di imparare da loro, e tutti i compagni con cui ho giocato", ha detto il nazionale inglese. Lampard, a Miami con l'Inghilterra nel ritiro pre mondiale, ha aggiunto sui tifosi: "Il grazie più importante va ai tifosi, i migliori del mondo. Mi avete sostenuto sempre, dentro e fuori dal campo. Non vi dimenticherò". E poi alla fine: "Qualsiasi sarà la prossima sfida, sarò per sempre un tifoso del Chelsea, la mia casa e il mio cuore. Grazie di tutto e continuate a fare la storia".

Il futuro di Lampard dovrebbe essere negli Stati Uniti, nella MLS con i New York City FC, la franchigia che debutterà nella stagione 2015 e che ha già preso David Villa.