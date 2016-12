Lampard-City, Pellegrini conferma: "Fino a dicembre con noi"

14:17 - Si sapeva, ma arriva la conferma dell'allenatore del Manchester City. Pellegrini rompe gli indugi: "Lampard giocherà con noi in prestito fino alla fine del 2014, prima di andare in MLS nel New York City". Dopo 13 anni di Chelsea, il centrocampista sta per iniziare una nuova avventura negli States, ma prima ancora un po' di Premier. Non l'avranno presa bene i Blues nel sapere che il loro ex capitano giocherà in una diretta concorrente al titolo.

La dichiarazione del tecnico è stata rilasciata in conferenza stampa a Minneapolis, al termine dell'ultimo incontro dei Citizens nella Guinness Cup contro l'Olympiacos. L'esordio di Lampard potrebbe avvenire o nel prossimo week end a Wembley contro l'Arsenal nella Community Shield o in quello successivo nella prima di campionato contro il Newcastle. Il suo spazio dovrà ritagliarselo da qui a dicembre in un calendario fitto di impegni per i Campioni d'Inghilterra: "Lui cercherà di guadagnarsi il posto - ha concluso Manuel Pellegrini - Frank sa che il City è una squadra molto buona e abbiamo tanti giocatori di valore. Però abbiamo un sacco di partite da giocare e soprattutto in Champions League lui sarà molto importante per la squadra". Lampard pronto per emigrare negli USA ma non prima di aver "sparato" gli ultimi colpi nel calcio che conta anche se con una maglia diversa da quella del Chelsea, che è stata la sua seconda pelle fino a ieri. A proposito, i tifosi Blues? Se ne faranno una ragione.