La Sampdoria pesca tra gli svincolati dell'Inter: Samuel o Cambiasso

11:09 - La Samp punta sugli svincolati di lusso dell'Inter per migliorare la squadra. Il presidente Massimo Ferrero vuole convincere Walter Samuel, 36 anni, a firmare un biennale. L'ostacolo è rappresentato dall'ingaggio, ma i blucerchiati hanno già pronto il "piano B". L'idea è quella di virare sul 33enne Esteban Cambiasso per rinforzare il centrocampo e dotare lo spogliatoio della Samp di un leader: un doppio ruolo per il Cuchu.

La Samp è a caccia di un nome importante per il mercato ma non trascura le operazioni in uscita. In cima alla lista dei partenti c'è Sergio Romero (27), protagonista del Mondiale con l'Argentina. Ferrero vorrebbe liberarsi dell'ingaggio del portiere, in scadenza nel 2015 e appena rientrato dal prestito al Monaco.