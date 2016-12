La Roma tra la grana Benatia e il sogno Shaqiri

14:38 - Come ogni estate, il mercato della Roma è tutt'altro che avaro di colpi di scena. Walter Sabatini sa entusiasmare i propri tifosi come pochi. Se in entrata la suggestione è rappresentata soprattutto da Shaqiri, un'altra importante ottima mossa di mercato potrebbe diventare la mancata cessione di Benatia, al quale fischiano le orecchie dopo aver ascoltato le sirene provenienti dall'estero. Il trasferimento sarà possibile solo entro il ventuno luglio.

La società giallorossa dopo il rinnovo di Pjanic vorrebbe confermare un'altra pedina fondamentale nello scacchiere di Rudi Garcia, ma la volontà di Benatia potrebbe fare la differenza. Non tarperà le ali a nessuno la Roma, ma le condizioni sono tanto chiare quanto non trattabili. Se i 61 milioni richiesti rappresentano soltanto una provocazione (il prezzo è fissato intorno ai 40), il limite inderogabile entro il quale il giocatore può partire è fissato per la partenza della tournée americana. Rudi Garcia vuole volare oltreoceano con la rosa pressoché definitiva e da qui nasce il limite imposto a Manchester City (di cui la Roma smentisce ogni offerta mentre l'agente ammette una proposta di 31 milioni rispedita al mittente) e Bayern Monaco (anche qui secca smentita da parte dei giallorossi e versione opposta da parte del procuratore del marocchino). Gli inglesi sembrano in vantaggio nella corsa per l'ex Udinese, ma l'interesse della Roma per Shaqiri potrebbe rappresentare l'ago della bilancia. Il Bayern chiede 20 milioni, ma a differenza della Roma è disposto ad inserirlo come contropartita tecnica nell'affare Benatia. Entro il ventuno o arriveranno i milioni dei Citizens, o sbarcherà Shaqiri (se Sabatini cambierà idea) accompagnato da una ventina di milioni dalla Baviera, oppure Benatia resterà nella capitale, volente o nolente.