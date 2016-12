La Roma sfida il Napoli per Jackson Martinez

21:42 - Si sono a lungo sfidati in campionato per il secondo posto, ora incrociano i guantoni sul mercato. Roma-Napoli, forse più ancora di Roma-Juve, è una sfida infinita tra club in ascesa, che vogliono diventare grandi e, per farlo, si dannano l'anima a caccia di rinforzi. L'uomo in comune, il nome che unisce e divide Garcia e Benitez, è quello di Jackson Martinez, giocatore già accostato ai partenopei in inverno e ora nel mirino dei giallorossi.

L'attaccante del Porto è considerato da entrambi l'uomo giusto per spiccare un ulteriore salto di qualità. Per questo i due club seguono con grande attenzione quel che accade in Portogallo cercando di intercettare qualche mugugno e inserirsi al momento giusto nelle possibili crepe nel rapporto tra Jackson e i Dragoes. Attesa, attesa e ancora attesa, provando a vedere l'effetto che fa e sperando, magari, che l'asticella si abbassi di qualche centimetro. Il salto in alto è oggi a quota 28 milioni. Uno sproposito o quasi, certamente una cifra che né Roma né Napoli pensano di dover investire. Vedremo.Vedremo perché si pensa ovviamente alle alternative. Kalou per la Roma, o Bergessio, che a Catania ha fatto un'altra stagione più che discreta e da Catania, causa retrocessione, andrebbe via volentieri. La trattativa, scrive il Corriere dello Sport, è avviatissima. E il costo è abbordabile: a 3-4 milioni si chiude. A sensazione si chiuderà. Quasi certamente.

Più difficile ma anche più suggestivo il capitolo Cerci. L'esterno del Torino piace a mezza Serie A ed è uno di quegli uomini, o magari il solo uomo, di cui Cairo non ha alcuna intenzione di liberarsi. Però Cerci è anche un giocatore ambizioso, ha voglia di palcoscenici all'altezza, ha voglia d'Europa - già, l'Europa buttata via nei maledetti undici metri di Firenze -, e a Roma potrebbe trovare nel modulo di Garcia la sua collocazione migliore. E poi: Cairo non lo vuole vendere, ma se Immobile lascia, possibile che Cerci non "raddoppi"?

L'ultimo punto riguarda Toloi per cui Sabatini e Garcia devono prendere una decisione in fretta: sul piatto c'è la questione riscatto, ci sono 4,5 milioni da investire. Tocca riflettere dunque e valutare altre opzioni. Come Basa, centrale del Lille. Garcia lo conosce bene e potrebbe decidere di puntare tutto su di lui.