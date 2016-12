La Roma riparte dalla difesa: quasi fatta per Basa

17:31 - Il mercato della Roma si concentra sulla difesa: si terrà infatti oggi l'incontro, forse definitivo, tra la dirigenza capitolina rappresentata da Walter Sabatini e gli agenti di Basa, centrale del Lilla. Chiesto anche al San Paolo il rinnovo annuale del prestito di Rafael Toloi, autore di buone prestazioni in giallorosso nella scorsa stagione: per ora la "Tricolor" ha risposto no, ma la situazione è in continua evoluzione.

Per Basa, 31 anni, si tratterebbe di una sorta di ritorno alle origini: il centrale è stato già allenato da Rudi Garcia, proprio nel periodo al Lilla dell'allenatore. Il difensore montenegrino è un pupillo di Garcia: che il suo arrivo possa andare a soppiantare una eventuale partenza di Benatia pare però difficile, vista la obbiettiva differenza di valori tra i due calciatori. In carriera ha vinto un argento all'Europeo Under 21 del 2004, perdendo in finale contro l'Italia.

Discorso diverso per Toloi: autore di buone prestazioni, è stato ricontattato dal tecnico del San Paolo, Ramalho, che lo vorrebbe riavere in rosa. La Roma ha chiesto il rinnovo annuale del prestito, oppure il riscatto con lo sconto (la cifra attualmente fissata è di 5.5 milioni di euro). Soluzione che non piace in Brasile: o acquisto definitivo alla cifra stabilita, oppure il rientro in patria. I giallorossi monitorano la situazione e cercano eventuali spiragli di trattativa.