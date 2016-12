La Roma resiste per Destro, Borriello negli Usa. Florenzi e Ljaijc in uscita 

14:15 - Fino a oggi la Roma è stata molto attiva sul fronte entrate. Ma Sabatini non trascura il mercato in uscita. Secondo quanto anticipato dal nostro Paolo Bargiggia, i giallorossi stanno cercando di trattenere Mattia Destro, cercato con insistenza dal Wolfsburg. Per Marco Borriello si apre un futuro negli Usa: squadra ancora da definire, ma da gennaio giocherà in Mls. In partenza ci sono anche Florenzi e Ljaijc, con il serbo che piace in Spagna.

I tedeschi, fallita la rincorsa a Morata e viste le difficoltà per arrivare a Torres, sono pronti a sborsare oltre 22 milioni di euro per Mattia Destro, 'tentato' anche da un contratto da 3,5 milioni di euro a stagione. Ovviamente il posto lasciato libero da Destro dovrà essere occupato da un'altra punta: in questo momento Luiz Adriano sembra in vantaggio sul nome' storico' Eto'o. Per il momento, però, la Roma sembra intenzionata a tenere l'ex Siena, che lo scorso anno ha segnato 13 gol in 20 presenze.

Marco Borriello potrebbe anticipare il divorzio dalla Roma di sei mesi. A gennaio, infatti, la punta campana lascerà la capitale per una nuova avventura nella Mls, il campionato di calcio statunitense. Inoltre la Roma è pronta a cedere altri due gioielli: Alessandro Florenzi e Adem Ljaijc. L'ex viola, che ha diversi estimatori nel campionato spagnolo, sembra quello con maggiori probabilità di cessione. Se dovessero arrivare offerte convincenti, però, non è esclusa la Roma potrebbe privarsi di entrambi.