La Roma punta Borja Valero: Montella si infuria

21:52 - Non tira una bella aria e le sue parole degli ultimi giorni dimostrano che l'ha capito bene. Vincenzo Montella è una furia. Anche se non sbraita, ma dice quel che pensa elegantemente, con pacatezza. Il mercato, però, con i suoi uomini migliori accostati a tutte le squadre del pianeta, lo sta irritando mica male. Prima Cuadrado, ora Borja Valero, finito nel mirino della Roma che, dice Il Tempo, prepara un'offerta in caso di partenza di Pjanic.

Tutti a saccheggiare la sua creatura, perché il lavoro fatto è stato positivo, e qualche ansia di trovarsi con una squadra diversa, tra un anno, per il nuovo assalto all'Europa. La Fiorentina, anzi, i giocatori della Fiorentina piacciono e la sensazione, Montella l'ha capito, è che non sarà troppo facile trattenerli. E allora, forse, passi per Cuadrado, che la Juve reclama e i Della Valle stanno provando a blindare. Ma Borja Valero no. Ecco, appunto, Borja Valero. Per lui si parla di rinnovo e il rinnovo, in effetti, potrebbe anche arrivare, ma la Roma sta sondando il terreno e seguendo l'evolversi della situazione con grande attenzione. I giallorossi rischiano di perdere Pjanic, accostato al Barcellona, e, di conseguenza, hanno cominciato a guardarsi attorno alla ricerca di alternative. E allora chi meglio di Borja Valero? Nessuno, almeno per Garcia, dato che tecnicamente, ma anche fisicamente lo spagnolo sembra la copia di Pjanic. Buon passo, capacità di interdire come di impostare e offendere, qualità tecnica elevatissima. L'offerta per la Fiorentina sarebbe di 15 milioni. Non una cifrona, ma un prezzo dal quale cominciare una trattativa. L'estate, povero Montella, ha tutta l'aria di essere caldissima.