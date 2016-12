17:03 - Roma scatenata sul mercato: ha chiuso per Toloi. Il 23enne del San Paolo il rinforzo per la difesa di Rudi Garcia. I giallorossi lo tessereranno come giocatore comunitario, in attesa che vengano risolti gli ultimi dettagli legati al passaporto. Il difensore centrale ha già lasciato il Brasile ed è in viaggio verso la Capitale: arriverà venerdì mattina per visite mediche e firma.