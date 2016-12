La Lazio prepara il dopo Hernanes: Bonaventura in pole

12:19 - Lotito prepara il dopo Hernanes. Il Profeta non ha ancora lasciato la Lazio, ma il presidente biancoceleste sta già sondando il terreno a caccia di sostituti per occupare l'eventuale casella vuota del trequartista. Due i nomi caldi: Giacomo Bonaventura e Panagiotis Konè. All'Atalanta sarebbe già arrivata un'offerta dalla Lazio di 7 milioni, al Bologna di 4. Tutto però resta in stand-by, in attesa di sviluppi sul fronte Hernanes.

Per ora si tratta solo di voci, ma a 48 ore dalla fine del mercato, Bonaventura e Konè sembrano ipotesi molto concrete per il dopo Hernanes. Se la telenovela con l'Inter andrà a buon fine, infatti, Lotito sembra intenzionato a piazzare un colpo last minute. L'atalantino sembra corrispondere esattamente all'identikit del trequartista solido di cui ha bisogno Reja, ma a Bergamo il giocatore è molto apprezzato e per portarlo a Formello serviranno soldi cash.



Più semplice potrebbe essere invece la pista Koné. L'albanese naturalizzato greco ha ricevuto alcune offerte dalla Bundesliga e dalla Turchia, ma il Bologna ha risposto picche. Anche in questo caso serviranno soldi cash. Il Bologna ha chiesto sei milioni. L'offerta della Lazio, per ora, è ferma invece a 4 milioni di euro. Con un piccolo sforzo di Lotito, si può chiudere anche nelle ultime ore di mercato. Prima però va risolta la questione Hernanes.

POSTIGA, E' UFFICIALE

Affare fatto. Helder Postiga è un giocatore della Lazio. Il Valencia ha infatti ufficializzato l'accordo con Lotito. Il portoghese arriva a Formello in prestito con opzione di riscatto. La firma dopo le visite mediche.