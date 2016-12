La Juventus si cautela con Ibarbo

11:04 - La Juventus, in piena corsa per Iturbe del Verona, si cautela con un'alternativa di tutto rispetto: a Milano c'è stato un incontro tra Beppe Marotta e il d.s. del Cagliari Marrocu per parlare di Victor Ibarbo. Il colombiano, 24 anni, rappresenta la prima alternativa a Iturbe, nel caso in cui la concorrenza di altre squadre, Milan in primis, dovesse essere troppo agguerrita. Presente al meeting anche l'agente del colombiano, Calleri.

Ibarbo rappresenta al meglio l'attaccante moderno: rapido, tecnico, veloce e molto giovane. L'esperienza internazionale, inoltre, non gli manca: disputerà infatti gli ottavi di finale del Mondiale brasiliano con la sua Colombia. La valutazione del giocatore, 7/10 milioni di euro, potrà essere limata sfruttando i buoni rapporti tra la dirigenza bianconera e quella isolana. Battuta, per il cagliaritano, la concorrenza dell'Inter: ora c'è da battere quella del Milan per Iturbe. Se così non fosse, Tevez e Llorente giocheranno con al loro fianco Ibarbo.