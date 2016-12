La Juventus non si ferma: Lavezzi e Nastasic i prossimi obiettivi

11:25 - A Massimiliano Allegri mancano ancora un difensore e un attaccante per completare una rosa di altissimo livello. Per questo la Juventus sta lavorando ad alcune possibili soluzioni: dietro piace l'ex viola Matija Nastasic, che il Manchester City potrebbe liberare nei prossimi giorni. Davanti, invece, l'obiettivo è una seconda punta: in attesa di capire i movimenti di Hernandez, Marotta torna su Lavezzi, che nel Psg rischia di non trovare spazio.

L'addio del Pocho al club transalpino potrebbe essere agevolato dall'acquisto di Di Maria, che il Psg ufficializzerà nei prossimi giorni. Fin qui la sua valutazione si aggira sui 20 milioni ma potrebbe scendere (anche a 15) se la volontà del giocatore è quella di lasciare Parigi a tutti i costi. Anche con il Manchester United i canali sono aperti, ma Van Gaal - prima di privarsi di Hernandez - vuol capire se la Juve ha intenzione o meno di inserire nell'affare il solito Vidal.

Per il difensore invece il cammino è più in discesa. In queste ore, come spiegato da 'Tuttosport', un emissario juventino si trova a Manchester per parlare con la dirigenza dei Citizens. L'offerta per Nastasic è un prestito con diritto di riscatto che potrebbe diventare obbligo. Il City sta chiudendo per Mangala dal Porto (costo 40 milioni) e potrebbe allentare un po' la presa sul serbo, già visto in Italia con la maglia della Fiorentina. La Juventus ha già un accordo di massima con l'entourage del giocatore e aspetta di poter fare passi decisi anche con la società. I presupposti per chiudere l'affare ci sono tutti.