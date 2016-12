La Juve vuole Jackson Martinez: il Porto chiede 40 milioni 

11:21 - In Europa League contro quella che poteva essere la sua squadra. Senza rimpianti. Pensando a passare il turno per incontrare, magari, quella che secondo A Bola potrebbe essere la sua futura destinazione. Tra Napoli e Juve, questo il destino dipinto dal principale quotidiano sportivo portoghese per Jackson Martinez, punto di forza del Porto che domani si prepara a sfidare gli azzurri in coppa: oggetto dei desideri estivi del club di De Laurentiis, prima dell'arrivo di Higuain e poi come possibile partner dell'argentino, ora finito nel mirino dei bianconeri per la prossima stagione.

Valutazione di 40 milioni. Cifra alta, poco trattabile. Con 22 gol stagionali, di cui 15 in campionato e 2 nella prima fase della Champions League - prima della retrocessione in Europa League - il colombiano classe 1986, è un attaccante nel pieno della maturità, punta centrale rapida, essenziale, efficace sotto porta. Per A Bola, sul piatto la Juve avrebbe messo i cartellini di Vucinic e Quagliarella: contropartite che però il Porto non ha preso in considerazione. Gioco delle parti? Probabile. Come probabile però che il futuro di Martinez sia lontano dal Portogallo. Con l'Italia in prima posizione. Torino? Napoli?