La Juve vira su Darmian, Janmaat a un passo dal Napoli

17:13 - Spunta un nome nuovo nei piani della Juventus, che vuole mettere a disposizione di Conte un rinforzo importante per quanto riguarda le corsie laterali. Nel mirino è finito Matteo Darmian, terzino del Torino che parteciperà al Mondiale con la maglia dell'Italia. Il granata è diventato l'obiettivo principale dopo che il Napoli ha praticamente chiuso per Janmaat, olandese del Feyenoord seguito a lungo dai bianconeri.

Darmian, che eventualmente può giocare anche a sinistra, rappresenterebbe a destra una valida alternativa a Lichtsteiner, sia nel caso in cui lo svizzero dovesse partire (è in scadenza nel 2015), sia se dovesse rimanere. La virata della Juve sul giocatore granata, secca e decisa, è dipesa dal fatto che il Napoli ha già in mano Daryl Janmaat, esterno destro del Feyenoord classe 1989.



Affinché il domino dei terzini vada a buon fine, però, bisognerà attendere la partenza di Maggio, che con ogni probabilità lascerà il Napoli. Il giocatore, scartato da Prandelli per il Mondiale, è finito nell'orbita del Verona, anche se resta decisamente vivo l'interesse della Lazio.