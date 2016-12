La Juve va all'attacco per Lukaku 

14:50 - Il serio infortunio di Morata ha reso ancora più impellente la ricerca di attaccanti da parte della Juve. Le partenze di Quagliarella, Vucinic e Osvaldo hanno liberato almeno un paio di posti. Per questo si insiste su Romelu Lukaku, 21enne belga del Chelsea. Mou si è detto soddisfatto della rosa e non pare intenzionato a cederlo, ma la Juve non molla. Si punta al prestito con diritto di riscatto per cercare di ammorbidire le pretese londinesi.

Il problema è che Lukaku ( i cui rapporti con l'allenatore portoghese non sono però idilliaci) ha numerosi estimatori, sia in Premier League, sia in Europa e bisognerà fare la mossa giusta al momento giusto. Senza perdere tempo. Certo è che la Juve ha individuato in lui il rinforzo giusto. Comunque le alternative, anche se per adesso solo abbozzate, non mancherebbero. A partire da un altro (ex) Blues che risponde al nome di Samuel Eto'o. I manager del camerunese hanno già incontrato i bianconeri parlando di un eventuale accordo di un anno. Il giocatore potrebbe garantirsi un buon ingaggio puntando anche sul fatto di essere svincolato. E' poi tornata in auge la pista che porta a Fabio Borini, anche lui desideroso di trovare un accasamento importante dopo aver rifiutato il passaggio definitivo dal Liverpool al Sunderland dove ha giocato la scorsa stagione. Per lui, però, ci vogliono almeno 15 milioni di euro, a meno che non si ribatta la pista del prestito.

C'è poi il capitolo Ezequiel Lavezzi. Sarebbe la pedina ideale visto che a Torino vogliono rinforzare il reparto degli attaccanti esterni, anche se è un'operazione valutata attorno ai 15/18 milioni di euro. Certo, se al Psg dovesse arrivare Di Maria, allora la trattativa si farebbe meno complicata. Stesso discorso per Xherdan Shaqiri, che il Bayern Monaco cederebbe solo a caro prezzo nonostante i contatti già avviati tra le parti in causa.