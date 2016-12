La Juve si muove per Fernando: può arrivare a giugno

10:57 - Dopo Pirlo, Pogba e Llorente, Marotta è al lavoro per portare alla Juventus un altro svincolato di lusso. Si tratta di Fernando, centrocampista del Porto, che a giugno è in scadenza di contratto con il club lusitano. La Juve lo ha già visto all'opera durante il big match col Benfica ed è pronto all'assalto nonostante una concorrenza accanita: sul giocatori ci sono United, City e Zenit San Pietroburgo. E piaceva anche a Galliani.

Qualche settimana fa il Milan sembrava aver ottenuto una sorta di "prelazione", ma adesso le carte si sono rimescolate del tutto. Il Porto sta trattando un rinnovo difficilissimo, che ha già portato allo scontro l'entourage del giocatore e la dirigenza. Fernando, di questo passo, potrebbe finire presto fuori rosa. La Juve, secondo 'Tuttosport', si è mossa in anticipo e ha tentato di portarlo a Torino già a gennaio. Senza tuttavia trovare terreno fertile. L'operazione è fattibile per giugno, anche se serve una grande strategia da mettere a punto in questi mesi "morti" per anticipare le altre big. Fernando, nazionalità brasiliana, è un classe '87 con buona tecnica e ottima visione di gioco. Può giocare indifferentemente nel centrocampo a tre o a cinque. L'ideale per Antonio Conte.