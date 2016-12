La Juve salva Pogba grazie al Fair Play finanziario

19:06 - La manna dal cielo, sempre che in casa Juve non avessero già cominciato a farsi la bocca buona pensando a un incasso da 70 milioni, piomba direttamente dalla Uefa. Paul Pogba e il Psg, dicono in Francia e precisamente sull'autorevole Le Parisien, potrebbe rimanere un'ipotesi. Questo il punto: il Psg rischia pesanti sanzioni per lo sforamento del tetto previsto dal Fair Play Finanziario. Ergo, per evitare problemi, tocca rinunciare al fenomeno della Juve.

Era nell'aria, lo avevamo scritto nella nostra inchiesta, ed effettivamente le probabilità che accada sono molto alte. I soldi non bastano più, nemmeno per una squadra ricca, ricchissima, come il Psg. L'Uefa, che da tempo sta prendendo in considerazione i conti dei parigini, è infatti pronta a intervenire limitando, attraverso l'articolo 29 ("Lista delle misure disciplinari") il numero dei giocatori da iscrivere alle competizioni Uefa sulla base "del tetto degli stipendi". Insomma: lo sceicco paga troppo i suoi giocatori e, di fatto, va contro le regole di equilibrio. Quindi, in altre parole, in casa sua, vale a dire in Francia, faccia quel che crede, ma in Europa deve stare alle regole e limitarsi.Il punto, quindi, è come limitarsi. Dato che alcuni ingaggi extra-lusso ci sono già ed è improbabile riuscire a liberarsene (Ibra guadagna 18 milioni lordi, Thiago Silva 15, Matuidi 12, Cavani 10 ect...), l'unica salvezza è quella di non aggiungere altre uscite mensili significative. Il che, in altre parole, significa che garantire a Pogba, appunto, gli otto milioni previsti sembra difficile. Impossibile forse. Tanto, manco a dirlo, basterebbe per rendere meno appetibile il trasferimento del talento della Juve sotto la Tour Eiffel e, quindi, a far saltare l'affare. La Juve ne sarà felice? Questo, voilà, lo scopriremo.