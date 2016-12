La Juve punta sullo "zero":  c'è Diouf nel mirino

10:16 - La Juve, almeno di recente, ha sempre fatto grandi affari con i giocatori svincolati. Per questo Marotta e Paratici stanno guardando con attenzione al mercato di chi si libererà a fine stagione a parametro zero. I nomi in lista sono tanti, ma tra quelli più seguiti dai bianconeri c'è Mame Diouf. Tanto che lo scorso fine settimana l'attaccante senegalese dell'Hannover è stato osservato da vicino nel match vinto col Borussia Moenchengladbach.

Sarà stato un caso, ma in quell'occasione Diouf ha realizzato una doppietta in otto minuti (3-1 il risultato finale), che l'ha fatto salire a 7 reti nelle 14 partite finora disputate. Il giocatore, un passato senza troppa gloria al Manchester United, è in scadenza a giugno e considerata anche la giovane età, ha 26 anni, sarebbe sicuramente un buon affare. Anche perché il reparto offensivo della Juve la prossima stagione potrebbe presentare diverse occasioni di volti nuovi, con Quagliarella e Vucinic sulla lista di partenza.