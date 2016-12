La Juve ha una nuova idea: Abel Hernandez 

08:23 - La Juve continua a muoversi alla caccia di una punta esterna. Il nome nuovo è quello di Abel Hernandez del Palermo. L'attaccante uruguaiano piace e non poco. Il club bianconero è pronto a mettere sul piatto della bilancia soldi più Marrone. La Juve ha da poco rinnovato la comproprietà con il Sassuolo, ma il centrocampista non resterà a Torino. Iachini è un suo grande estimatore e la trattativa potrebbe decollare proprio su queste basi. Insomma ecco una nuova traccia di mercato da seguire, che si aggiunge alle altre a cui Marotta e Paratici stanno lavorando.

La Juve infatti è in pressing sul Verona per Iturbe (a cui ha offerto anche il cartellino di Peluso) e sta spingendo anche per Ibarbo del Cagliari. I bianconeri non hanno mollato le piste Candreva e Nani, anche se la prima non è semplice viste le richieste di Lotito. Il tutto in attesa di Morata. Il Real pare aver virato su Falcao, che è intenzionato a lasciare il Monaco. Un suo eventuale arrivo a Madrid, sbloccherebbe subito la cessione del giovane attaccante, richiesto fortemente da Antonio Conte.