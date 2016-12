La Juve ha scelto Lamela

13:06 - E' un'ipotesi suggestiva, anche se complicata, ma è comunque una pista percorribile e da prendere in considerazione. Juve e Tottenham hanno cominciato a parlare di uno scambio che potrebbe ravvivare il mercato invernale dei bianconeri. A caccia di un esterno offensivo, Marotta ha sondato infatti il terreno per Erik Lamela, ricevendo in risposta una richiesta per Mirko Vucinic. Si parla di uno scambio e l'affare potrebbe anche andare in porto.

Subito? Forse sì. La questione è piuttosto banale: Lamela e Vucinic non sono felici, al momento, nelle rispettive squadre ed entrambi sarebbero disposti ad accettare un trasferimento. Juve e Tottenham, da parte loro, sarebbero felici di accontentarli. Dunque la questione è seria anche se non si parla di trasferimenti a titolo definitivo anche perché, almeno gli Spurs, non possono permettersi forti ribassi per un giocatore pagato, solo sei mesi fa, la bellezza di 30 milioni. Si parte quindi con un prestito, poi si vedrà. Entrambi potrebbero tornare alla base oppure finire altrove.Sei mesi, però, basterebbero per accontentare Conte in questa seconda parte di stagione prima di rituffarsi nel mercato estivo a caccia di un nuovo esterno, magari Cuadrado. Per il viola la Juve si sta muovendo sotto traccia mettendo in difficoltà non poco la Fiorentina, alle prese con il riscatto della seconda metà del giocatore dall'Udinese. Ma Cuadrado non è l'unico osservato speciale: piace Nani, anche se la pista sembra giorno dopo giorno sempre meno percorribile, e piace Alessio Cerci, per il quale si è cominciato a parlare in qualche modo con il Torino mettendo sul piatto della trattativa Immobile e Giovinco. Ma queste sono trattative per giugno. L'inverno bianconero porta in Inghilterra e porta da Lamela.