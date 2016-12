La Juve avverte lo United: per Vidal servono 60 milioni

11:07 - Giorni caldissimi per il mercato della Juventus. Dopo aver bloccato Iturbe, Marotta è impegnato anche in uscita: il Manchester United insiste per Vidal e nelle prossime ore recapiterà al club bianconero la famosa offerta da 44 milioni di euro. Ma il club di corso Galileo Ferraris alza la posta e cercherà di arrivare a 60. Con quei soldi si tornerà all'assalto per Guarin, valutato dall'Inter circa 15 milioni. L'alternativa è Paulinho.

L'asse con Manchester è quella più calda. Ci sono stati dei contatti fra l'agente di Vidal, Fernando Felicevich, e la dirigenza dei Red Devils. E anche il giocatore, in un'intervista a 'La Tercera' è parso possibilista su un suo trasferimento: "Ho sentito queste voci, però non ne ho mai parlato. Ora mi sto riposando in vacanza e vedrò che succede quando tornerò in Italia. Sono tranquillo. A tutti piacerebbe giocare in una delle squadre migliori del mondo" ha spiegato Re Arturo. L'affare si chiuderà, ma alle condizioni della Juventus, che - come ribadito - spara alto: la richiesta sarà intorno ai 60 milioni, come ha spiegato il nostro esperto di mercato Claudio Raimondi. Possibile che l'intesa si trovi a metà.

Con il tesoretto di Vidal, la Juve potrà completare il centrocampo. L'obiettivo numero uno, tornato di moda nelle ultime ore, è Fredy Guarin, già vicinissimo ai bianconeri lo scorso gennaio. L'Inter lo valuta 15 milioni e Piero Ausilio, il ds nerazzurro, ha già lasciato il ritiro per recarsi a Torino e imbastire una trattativa. Se le cose dovessero andar male, già pronto il piano B: si tratta di Paulinho del Tottenham, reduce da un Mondiale in chiaroscuro con il Brasile. Quasi fatta inoltre per l'arrivo di Romulo: martedì è la giornata decisiva, la Juve proverà a portare a casa l'intero pacchetto che comprende anche Iturbe. Romulo, dopo il no al Galatasaray, vuole vestire bianconero. Il Milan si tira indietro per le richieste esose del club scaligero: circa 8 milioni.