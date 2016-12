La Juve aspetta il Manchester Utd: soldi e Hernandez per Vidal

18:31 - Caso chiuso? Niente affatto: la permanenza di Vidal non è affatto certa come ha cercato di lasciare intendere il dg bianconero Beppe Marotta. La realtà è che, al di là del gradimento del cileno per le avances dei Red Devils, al momento dal Manchester United non è ancora arrivata l'offerta considerata congrua col valore del giocatore: l'inserimento nella trattativa di Hernandez potrebbe sbloccare la situazione. Intanto Giovinco è vicino al Qpr.

Cinquanta milioni. Questa la cifra che potrebbe realmente far capitolare la Juve. Al momento però quando prospettato dal Manchester non si è minimamente avvicinato ai desiderata bianconeri: uno stallo che non significa affatto trattativa chiusa perché al di là delle frasi di circostanza a Torino sanno che Vidal ha già raggiunto un accordo di massima coi Red Devils e che nei prossimi dieci giorni ci sarà un nuovo assalto da parte degli inglesi. Situazione che potrebbe trovare la sua soluzione con l'inserimento di Hernandez: il messicano, trattato anche dall'Inter, ha il pieno gradimento di Allegri e potrebbe sensibilmente alleggerire la parte cash necessaria per il trasferimento in maglia rossa di Vidal. Trasferimento ormai vicino è quello di Giovinco al Qpr: dopo le visite mediche di Isla sono già state schedulate quelle dell'ex giocatore del Parma. Uscita che assieme ai soldi eventualmente incassati per Vidal la Juve è pronta a reinvestire per una punta - resta vivo il nome di Lavezzi - e per un difensore: più Nastasic che Mustafi. Solo da annunciare invece il rinnovo contrattuale di Chiellini.