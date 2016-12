La Fiorentina ci prova per Matri, Montella chiama Quagliarella e Vucinic 

19:22 - La Fiorentina ha deciso: serve un attaccante di primo piano per sostituire l'infortunato Rossi. Mario Gomez non rientrerà prima di febbraio e quindi la dirigenza viola è alla caccia di un bomber, così il rinforzo a centrocampo passa in secondo piano. L'ultima idea è Alessandro Matri che è stato chiesto in prestito secco al Milan. Intanto il tecnico Montella ha bocciato Cassano e ha rivelato le sue preferenze: "Quagliarella o Vucinic".

Per Matri la Fiorentina deve battere la concorrenza della Sampdoria che sta parlando da qualche giorno con i rossoneri. Con i blucerchiati il discorso è già avanzato e nell'affare rientrebbero anche Petagna, Poli e una promessa per Obiang, giovane centrocampista che interessa da diverso tempo al Milan.

Il tutto mentre, in un'intervista a Tuttosport, l'allenatore Montella ha fatto il punto della situazione: "Quagliarella è un giocatore interessante e tecnicamente potrebbe fare al caso nostro. In più è italiano e questo conterebbe per l'Europa League. Anche Vucinic è un giocatore molto interessante". Il tecnico viola ha praticamente espresso le sue preferenze, ma accontentarlo da parte dei Della Valle sarà difficile per via dei rapporti burrascosi con la Juve.

Nelle ultime ore si è parlato anche di un forte interesse per Cassano, ma l'Aeroplanino è categorico: "Vanno presi giocatori adeguati al nostro modo di comportarci per evitare eventuali contrasti nel gruppo. Detto ciò, talvolta si possono fare anche delle eccezioni". Ipotesi anche Jovetic e "Papu" Gomez: "Non mi dispiacerebbe riallenare Jo-Jo (ma il montenegrino è infortunato, ndr). L'ex Catania ha un profilo che si addice alle nostre attuali esigenze e conosce il calcio italiano il che non è da sottovalutare. Però costa ed è extracomunitario, questo potrebbe complicare tutto".