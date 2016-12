La cessione di Cristante fa infuriare i tifosi del Milan 

18:00 - I tifosi del Milan non hanno preso bene la cessione di Bryan Cristante al Benfica a titolo definitivo. Galliani ha ricavato sei milioni di euro, ma sui social network è esplosa la rabbia dei supporter rossoneri. Non è stata compresa la partenza del giovane centrocampista classe 1995: "Che fine ha fatto il progetto giovani?". L'ex milanista con solo tre presenze e un gol in Serie A è visto da tutti come una grande promessa. Ora sono a Lisbona quelli che sperano nella sua esplosione.