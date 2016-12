L'Inter tratta Rolando nella boutique più cara d'Europa

22:19 - L'Inter vuole Rolando, Rolando vuole l'Inter. L'intesa tra le due parti c'è già da tempo ma per il passaggio a titolo definitivo del difensore alla corte di Mazzarri dopo il prestito della scorsa stagione manca il sì di Pinto da Costa, presidente del Porto. Un "dettaglio" si direbbe in molti casi, ma non quando si parla di Porto e del suo proprietario, capace di trasformare i lusitani nella boutique più cara d'Europa e per distacco.

Nonostante la premessa e i precedenti illustri come l'affare Quaresma, l'Inter da diverse settimane tra trattando al ribasso il cartellino del difensore, forti della volontà del giocatore di vestire solo il nerazzurro. L'ultima offerta è di circa 3 milioni di euro e la sensazione è che alla fine potrebbero anche bastare, ma con una fumata bianca in ritardo di almeno un mese a rallentare le strategie di Mazzarri. Sedersi al tavolo con il Porto, però, non è così semplice e scontato. Lo dimostrano i numeri, le trattative, i colpi di genio di Pinto da Costa che in pochi anni l'hanno proiettato tra i migliori dirigenti d'Europa. Con i suoi acquisti di "sconosciuti" ha reso il Porto una fabbrica di talenti invidiabile, soprattutto per le plusvalenze fatte con i vari Falcao, Pepe e compagnia bella negli anni. Un undici incredibile da più di 300 milioni di incasso.

Partendo dal reparto arretrato, con tutto il rispetto possibile per Rolando che comunque i lusitani hanno deciso di perdere da un paio di stagioni tra un prestito e l'altro, il Porto è di recente riuscito a piazzare Mangala al Manchester City per 43,6 milioni di euro, ben 15 milioni in più di quelli incassati per la cessione di Pepe al Real Madrid (28,7). Per completare la difesa possiamo aggiungere Aly Cissokho (18,7 milioni dal Lione) e Paulo Ferreira (22,5 milioni dal Chelsea). Nel centrocampo a due ipotizzato si piazzano Anderson, venduto allo United per 25 milioni, e Joao Moutinho girato al Monaco per 26,2 milioni in compagnia negli anni di Falcao (43,2 milioni) e James Rodriguez (48 milioni). Per completare l'undici tipo aggiungiamo Quaresma (25 milioni dall'Inter di Mourinho) e Hulk (40 dallo Zenit), più il portiere Nuno (2,8 dalla Dinamo Mosca) ma giusto per avere una squadra coperta anche in porta.

Una boutique di lusso, ad andarci leggeri. Ecco perché l'Inter alla fine avrà Rolando, ma dovrà sborsare fino all'ultimo centesimo seppur "pochi" che siano.