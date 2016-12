L'Inter su Djordjevic. E Borriello

19:48 - L’Inter irrompe su Filip Djordjevic, attaccante serbo, 26 anni, del Nantes. E scavalca la Lazio, che fino a giovedì sera era (quasi) sicura di aver preso il giocatore, in scadenza di contratto con la sua società, per averlo a parametro zero il prossimo giugno. L’Inter sarebbe pronta ad averlo già a gennaio, versando una cifra da stabilire con il club francese.

Ed è questa la carta che farebbe preferire a Djordjevic e al Nantes la destinazione nerazzurra. Un incontro in tal senso c'è già in queste ore fra il diesse interista Ausilio e il manager del giocatore, Alessandro Luci.

L’Inter è alle prese col problema attaccanti: e in casa nerazzurra rimane comunque apertissima la pista-Borriello, a prescindere da Djordjevic. Ed è una operazione da ultime ore di mercato; è sempre in lista di partenza Belfodil, che potrebbe entrare nell’operazione-Hernanes.

Djordjevic, 57 gol nelle ultime 5 stagioni, è cresciuto nella Stella Rossa, dal 2008 è al Nantes, in Nazionale ha disputato 8 partite segnando 3 gol.

La Lazio, in alternativa all'attaccante serbo, sta portando avanti la trattativa per Quagliarella.

E in casa nerazzurra, ci sono altri segnali attorno a Morata, del Real Madrid. Sul giovane attaccante che non vuole restare a Madrid (gioca poco), l'Inter sta valutando una opzione che prevede l'acquisto a un prezzo stabilito di 15 milioni circa con una clausola di esclusiva per il Real che, in caso di valorizzazione, si riprenderà l'attaccante al doppio del prezzo di cessione.