L'Arsenal cerca un difensore: piace Bonucci della Juventus

La Juve cerca un difensore ma rischia di perderne un altro. E non si tratta di uno qualunque, ma di Leonardo Bonucci. L'ipotesi è stata rilanciata da Tuttosport, secondo il quale l'ex Bari sarebbe nel mirino dell'Arsenal. Wenger è pronto a investire i 18 milioni incassati dalla cessione di Vermaelen al Barça. Tuttavia, la trattativa è molto complicata: Barzagli è infortunato, Ogbonna non convince. Non a caso, la Juve cerca un altro centrale.

Marotta è al lavoro per mettere a disposizione di Allegri un difensore di alto livello. La lista dei candidati è pronta da tempo: Kostas Manolas dell'Olympiacos, Stefan Savic della Fiorentina, Eder Balanta del River Plate, Cristian Zapata del Milan e Matija Nastasic del Manchester City. Quest'ultimo nome, al momento, è quello più caldo. L'arrivo al City di Mangala - prelevato dal Porto per poco meno di 50 milioni di euro - potrebbe sbloccare la cessione del 21enne ex Fiorentina. Queste le premesse, che rendono molto complessa la cessione di Bonucci ai Gunners. A meno della 'solita' offerta irrinunciabile.