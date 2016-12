L'agente di Guarin: "Chiediamo un incontro con Thohir"

18:54 - Fredy Guarin, attraverso il suo procuratore Marcelo Ferreyra, esce allo scoperto e vuole chiarezza. Da quando infatti è saltato lo scambio con Vucinic all'Inter e il colombiano alla Juve, nessuno si è fatto più sentire: "Vogliamo rispetto per Guarin - ha detto Ferreyra - Sono dieci giorni che siamo in questo albergo (il Melìa) e nessuno ci ha telefonato. Chiediamo un incontro con Thohir. Non ci sono altre squadre. Guarin era della Juve poi no".

E dopo le parole del procuratore, spuntano le idee di Thohir a proposito di Guarin. Vero che il giocatore preme per andare subito alla Juventus, ma il presidente nerazzurro ha detto, nettamente, che questo passaggio oggi non si può fare. Casomai il prossimo luglio, al mercato d'estate, quando le faccende in casa-Inter saranno sistemate.

Per Guarin, l'Inter prospetta due scelte: o c'è una offerta di una squadra che non sia la Juve, al'estero; oppure resta in nerazzurro per i prossimi cinque mesi. C'è un club, il Tottenham. che potrebbe farsi avanti. E la propssima stagione, Guarin-Juve si potrà verosimilmente fare.